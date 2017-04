Twee Belgen staan in elftal van het jaar in de Premier League

Rode Duivels Eden Hazard (Chelsea) en Romelu Lukaku (Everton) hebben allebei een plaats gekregen in het PFA Premier League Team of the Year, dat donderdag is bekendgemaakt door de vereniging van profvoetballers in Engeland (PFA).

Hazard is verkozen als rechterwinger, Lukaku is een van de twee uitverkoren spitsen, naast Harry Kane (Tottenham). Lukaku prijkt met 24 goals voorlopig aan kop van de topschuttersstand in Engeland, Hazard trof deze competitie al veertien keer raak voor leider Chelsea.

In doel prijkt David de Gea (Manchester United). De achterlinie wordt gevormd door, van rechts naar links, Kyle Walker (Tottenham), David Luiz (Chelsea), Gary Cahill (Chelsea) en Danny Rose (Tottenham). Centraal op het middenveld staan N’Golo Kanté (Chelsea) en Dele Alli (Tottenham), op de linkerflank Sadio Mané (Liverpool).

Hazard en Lukaku maken ook nog kans op de trofee van Speler van het Jaar. Voor die onderscheiding nemen ze het op tegen Kane, Kanté, Zlatan Ibrahimovic (Manchester United) en Alexis Sanchez (Arsenal). Lukaku mag daarnaast nog hopen op de award van beste jongere. De winnaars worden bekendgemaakt tijdens de 44e PFA Awards van zondag (23 april) in het Londense Grosvenor House.

De laureaten zijn gekozen door de PFA-leden aangesloten bij honderd clubs uit de Premier League, Football League en Women’s Super League.