Testproject rond golfslagenergie op Noordzee krijgt vorm

Oostende - Staatssecretaris voor de Noordzee Philippe De Backer (Open Vld) geeft binnenkort zijn goedkeuring voor een testproject op de Noordzee waarbij energie wordt opgewekt dankzij de golven. Dat zei hij donderdag naar aanleiding van de conferentie Smart@Sea in het Oostendse wetenschapspark Greenbridge.

Dit najaar komt er op 500 meter voor de haven van Oostende een testplatform voor golfslagenergie op zee. Het project krijgt de naam Nemos en is het eerste grootschalige project om energie uit golven op te wekken. Staatssecretaris De Backer wil binnenkort de milieuvergunning goedkeuren.

“De golven van de Noordzee zijn natuurlijk relatief klein in vergelijking met golven van de oceaan. Maar de golven slijten minder snel. Daarom is onze Noordzee de ideale testlocatie om energie op te wekken. Onze Noordzee is met zo’n 3.500 vierkante kilometer klein, maar we kunnen onze zee wel gebruiken om innovatie te stimuleren en nieuwe ontwikkelingen te testen. Hier wil ik als staatssecretaris graag mee mijn schouders onder zetten. Daarom onderzoekt ook Greenbridge in samenwerking met de Universiteit Gent een project voor golfslagenergie op onze Noordzee”, aldus De Backer.

De staatssecretaris heeft inmiddels het traject opgestart om een nieuw Marien Ruimtelijk Plan uit te tekenen, waar het slim omgaan met de ruimte op de Noordzee centraal staat. Daar kan ook ruimte voorzien worden voor wetenschapsdoeleinden, maar voor dit project is geen herziening nodig zodat er meteen aan de slag kan worden gegaan.

De conferentie Smart@Sea wil alle stakeholders met activiteiten op of rond de Noordzee samen brengen om digitale datainnovatie in mariene en maritieme toepassingen uit te werken. Dat kan gaan over onder meer havenmonitoring, kustverdediging, aquacultuur en dus ook blauwe energie.

(belga)