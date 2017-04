“Meerwaardebelasting is anti-Vlaams”

Brussel - Een meerwaardebelasting zou een anti-Vlaamse belasting zijn. Dat zegt N-VA-Kamerlid en specialist financiën Peter Dedecker donderdag.

CD&V beschouwt de meerwaardebelasting op vermogen als een voorwaarde om de vennootschapsbelasting te verlagen, maar N-VA heeft die boot tot nog toe afgehouden. Woensdagavond stelde Bart De Wever echter dat de N-VA en CD&V deze legislatuur nog compromissen kunnen sluiten. CD&V-vicepremier Kris Peeters reageerde donderdagochtend positief op de opening van de N-VA-voorzitter. “Laat ons dit nu in een positieve sfeer verder aanpakken”, zei hij.

Volgens Peter Dedecker zou een meerwaardebelasting echter vooral de Vlamingen treffen. Ook De Wever wees er woensdag overigens al op dat een dergelijke belasting mogelijk de grootste vermogens de dans laat ontspringen waardoor ze enkel de middenklasse geld zou kosten.

N-VA wil meegaan in de terechte verzuchting om meer rechtvaardigheid aan te brengen in de fiscaliteit, stelt Dededecker. “Het is lang niet gezegd dat dit met een vorm van meerwaardebelasting zal zijn. Maar op de vraag of een groot socio-economisch compromis mogelijk is, is het antwoord ‘ja’. Dat is zelfs absoluut noodzakelijk als we verder werk willen maken van de nodige hervormingen.”

