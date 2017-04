Zes jaar cel voor parkeerwachter die broer bruidegom neerstak

Zwijndrecht - De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft de 49-jarige Omar M. veroordeeld tot zes jaar cel wegens poging doodslag. De 49-jarige parkeerwachter stak in 2013 tijdens een trouwfeest de broer van de bruidegom neer, na een discussie over een verkeerd geparkeerd voertuig.

Het incident gebeurde in de nacht van 12 op 13 oktober 2013 op de parking van feestzaal Flora in Zwijndrecht. Hakim A. (34) werd met een messteek in de hartstreek en een flinke snijwonde aan de hals naar het ziekenhuis gebracht. Door een operatie kon zijn leven worden gered.

Hij verklaarde later dat hij met de parkeerwachter woorden had gehad omdat hij zijn wagen niet voor de ingang mocht parkeren om de taarten af te zetten. Toen hij later op de avond buiten een sigaretje stond te roken, was het opnieuw tot een discussie gekomen, die ontaardde in een steekpartij. Zijn broer Khalid (28) was tussenbeide gekomen en had een messteek in de schouder opgelopen. Ook hij duidde de parkeerwachter als dader aan.

DNA op vouwmes

De politie trof Omar M. in het woongedeelte boven de feestzaal aan. Zijn hoofd vertoonde sporen van geweld en hij had een snijwonde aan zijn hand. Hij verklaarde dat een tiental mensen hem had aangevallen na een twist over een fout geparkeerd voertuig. Hij was naar binnen gevlucht en ontkende dat hij gestoken had.

Op het dak van een garagebox, vlak naast de keukeningang die de parkeerwachter gebruikt had, werd een vouwmes aangetroffen. Enkel het DNA van de beklaagde werd erop teruggevonden.

Zwaardere straf

De procureur vorderde drie jaar cel, maar de rechtbank legt nu een veel zwaardere straf op. "Onze samenleving kan niet aanvaarden dat discussies met zoveel zwaar geweld beslecht worden."