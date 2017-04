Oklahoma verliest ondanks indrukwekkende Westbrook opnieuw in NBA play-offs

Russell Westbrook tekende woensdagavond in de NBA andermaal voor een topprestatie, maar de sterspeler van Oklahoma City kon een tweede nederlaag van zijn team tegen Houston niet vermijden. De Thunder ging met 115-111 onderuit tegen de Rockets.

Westbrook scoorde 51 punten, gaf 13 assists en plukte 10 rebounds. In de reguliere competitie had de 28-jarige All Star al 42 triple doubles neergezet, waarmee hij een 55 jaar oud record naar de geschiedenisboeken verwees. Bij de thuisploeg was James ‘The Beard’ Harden goed voor 35 punten. Houston had zondag ook al de eerste ontmoeting met 118-87 gewonnen en leidt in het play-offduel met 2-0. Oklahoma City heeft nu twee thuismatchen om de scheve situatie recht te trekken.

Nog in de Western Conference liet favoriet Golden State geen steek vallen tegen Portland. De Warriors versloegen de Trail Blazers met 110-81. Stephen Curry werd met (slechts) 19 punten topschutter van de partij. Zijn teamgenoot Kevin Durant bleef door een verrekking aan de kuit aan de kant.

De kampioen van 2015 had het eerste duel vorige zondag met 121-109 gewonnen. Portland speelt de komende twee partijen voor eigen publiek.

In de Eastern Conference was Washington woensdag met 109-101 de betere van Atlanta. John Wall (32 punten) en Bradley Beal (31 punten) leidden de Wizards naar een tweede zege op rij tegen de Hawks.

Uitslagen van woensdag:

- Eastern Conference -

Washington - Atlanta 109-101

(Washington leidt met 2-0)

- Western Conference -

Houston - Oklahoma City 115-111

(Houston leidt met 2-0)

Golden State - Portland 110-81

(Golden State leidt met 2-0)

. Programma van donderdag:

- Eastern Conference -

Indiana - Cleveland

(Cleveland leidt met 2-0)

Milwaukee - Toronto

(het staat 1-1 gelijk)

- Western Conference -

Memphis - San Antonio

(San Antonio leidt met 2-0)

Wie het eerst vier keer wint, stoot door naar de halve finale in zijn Conference.