Weg ligt open om 55-plussers betaald thuis te zetten

Brussel - ING België heeft het recht om 1.500 55-plussers betaald thuis te zetten. Dat blijkt uit een juridisch onderzoek op verzoek van minister van Werk Kris Peeters (CD&V), waarover De Tijd donderdag bericht. Het resultaat van het onderzoek opent de weg voor andere bedrijven om hetzelfde te doen.

ING België besliste onlangs om tegen 2021 3.000 van de 9.000 banen te schrappen. Om veel gedwongen ontslagen te vermijden bood de bank zo’n 1.500 werknemers van meer dan 55 de mogelijkheid om het gros van hun loon te behouden zonder dat ze nog moeten werken.

Peeters sprak van een “verkeerd signaal” en vroeg zijn administratie te onderzoeken of er sprake is van leeftijdsdiscriminatie. Uit het onderzoek blijkt nu dat daar geen sprake van is. Het resultaat kan gevolgen hebben voor andere bedrijven, die ook zo’n vertrekregeling kunnen uitwerken.

Peeters waarschuwt voor dergelijke regelingen omdat die ingaan tegen de inspanningen van de regering om iedereen langer te laten werken. Hij vindt dat bedrijven hun sociale verantwoordelijkheid moeten nemen. “Niet door alles met geld op te lossen, wel door de werknemer te helpen aan een nieuwe job.”

Arbeidsmarktspecialist Marc De Vos noemt de vertrekregeling van ING een “desastreus signaal”. “Die mensen worden met een zak geld thuis gezet, waardoor ze totaal geen prikkel meer hebben om een nieuwe job te overwegen.”