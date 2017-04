Bomaanslag op bank in Athene

In de Griekse hoofdstad Athene is woensdag een bom ontploft voor een kantoor van de bank Eurobank, in het centrum van de stad. Dat heeft de politie gemeld.

Een onbekende had via de telefoon de informatiewebsite Zougla gewaarschuwd dat de ontploffing ging plaatsvinden, en de politie had een zone in de buurt van de bank afgezet. Het springtuig zou in een zak gezeten hebben voor de ingang van de bank en ontplofte rond 22.30 uur (21.30 uur Belgische tijd), 35 minuten na het telefoontje. Het bankkantoor en de omliggende gebouwen raakten beschadigd, volgens de Griekse media raakte niemand gewond.

Niet-dodelijke aanslagen tegen economische, politieke of diplomatieke doelwitten komen wel vaker voor in Griekenland. Volgens de politie zijn ze het werk van extreemlinkse of anarchistische groeperingen, uit protest tegen de financiële situatie in het land. De aanslagen worden vaak opgeëist in naam van die groepen, wat leidt tot arrestaties en veroordelingen van talrijke militanten.

In april 2014 was de Griekse centrale bank ook al het doelwit van een explosie, die werd opgeëist door de groep Revolutionaire Volksstrijd (ELA). De leiders van die groep zitten momenteel in de gevangenis, waar ze lange celstraffen uitzitten.

