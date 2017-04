Engie schrapt 116 banen in België

De Franse energiereus Engie, moederbedrijf van Engie Electrabel, heeft woensdagavond bevestigd dat het zijn missies wil herdefiniëren en zijn zetel anders wil organiseren. Die zetel is nu verspreid over drie locaties. Parijs en Brussel blijven behouden, terwijl Londen zou sluiten. Door de herstructurering verdwijnen 504 banen: 116 in België, 312 in Frankrijk en 76 in het Verenigd Koninkrijk, aldus Engie in een communiqué.