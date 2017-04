De Wever bereid om compromis te zoeken rond rechtvaardige fiscaliteit

Hoewel hij een meerwaardebelasting op vermogen nog steeds weinig genegen is, laat Bart De Wever uitschijnen dat hij dan toch bereid is over die belasting te onderhandelen. Dat heeft de N-VA-voorzitter woensdagavond gezegd tijdens het VRT-programma ‘Van Gils & Gasten’.

CD&V beschouwt de meerwaardebelasting op vermogen als een voorwaarde om de vennootschapsbelasting te verlagen, maar N-VA heeft altijd de boot afgehouden. Woensdagavond liet de Antwerpse burgemeester verstaan dat de N-VA en CD&V deze legislatuur nog compromissen kunnen sluiten. Dat kan ook over de meerwaardebelasting op vermogen, klonk het.

‘CD&V wil die meerwaardebelasting’, zegt hij. ‘Ook wij willen een pak dingen. Rond de tafel zullen we een compromis moeten vinden. Het idee van een rechtvaardige fiscaliteit is voor mij een legitiem idee. Ik denk dat veel mensen vinden dat het niet eerlijk is verdeeld. Ik denk ook dat oplossingen en hervormingen mogelijk zijn.’

‘In het geven en nemen moet je ergens toe komen’, gaat hij voort. ‘Ik denk dat het kan. Maar hierover concrete dingen in een tv-studio zeggen, geeft morgen opnieuw ambras.’