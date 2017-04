Antwerpen is vijfde meest aantrekkelijke stad voor millennials wereldwijd

Antwerpen - Antwerpenaars kunnen zich opnieuw op de borst kloppen. De Scheldestad prijkt op de vijfde plaats in de lijst van meest aantrekkelijke steden voor millennials, de generatie geboren tussen 1982 en 2002. Dat blijkt uit een onderzoek van Nestpick, een Duits online platform voor gemeubileerde huurwoningen en kamers, dat honderd populaire steden wereldwijd vergeleek.

De absolute nummer één is Amsterdam, gevolgd door Berlijn, München, Lissabon en dan… Antwerpen. Nestpick baseerde zich op zestien categorieën die een stad aantrekkelijk maken voor millennials. Technologie is een van de zaken die het meest geassocieerd wordt met die generatie. Hoe staat het daarmee in ’t Stad? Goed, zo blijkt, want op vlak van internetsnelheid, zeg maar de absolute basis voor de digital native, scoort Antwerpen ruim boven het gemiddelde met 8,3 op 10. Maar ook het bruisende nachtleven (8/10) is Nestpick niet ontgaan. Antwerpen is betaalbaar om te wonen (7/10), zeker in vergelijking met andere steden, zoals Amsterdam dat maar 1,7 op 10 scoort.

Hoe is het in Antwerpen gesteld op vlak van gendergelijkheid? Immigratietolerantie? Is de stad lgbt-vriendelijk (lesbian, gay, bisexual, transgender)? Het zijn zaken die millennials na aan het hart liggen en hoewel Antwerpen een grote diversiteit kent, scoren we daar niet meer dan 6,6.

Ook Brussel en Brugge in top 100

In de top 100 zijn nog twee andere Belgische steden vertegenwoordigd. Brussel staat op plaats 39 en Brugge haalt een 56ste plaats. De slechtste stad om als millennial naartoe te verhuizen is Lima in Peru. Met 0,5 op 10 in de categorie gezondheid, is dat geen verrassing. Istanboel (Turkije) staat op plaats 99. Het Japanse Tokio en Osaka en het Chinese Peking doen net iets beter, maar hangen ook helemaal onderaan het klassement.

“Met de toenemende vergrijzing hebben steden de millennials nodig om de economische bloei te behouden”, zegt Ömer Kücükdere, de CEO van Nestpick.