Paul Michiels doet grote onthulling in radioprogramma

Heist-op-den-Berg - Een onthulling van formaat: Paul Michiels (68) bekende woensdag op Radio 1 dat hij niet zeven, maar acht kinderen heeft.

Michiels was te gast bij ‘De Bende van Annemie’. Toen presentatrice Annemie Peeters vroeg of hij in zijn biografie, die volgend jaar verschijnt, ook over zijn kroost schrijft, kwam het geheim aan het licht. “Ik heb acht kinderen, ja. Er is er eentje bijgekomen. Dat kan gebeuren, zeker in de wereld van een popmuzikant.”

Over de leeftijd van zijn zoon en wie de moeder is, wilt de Soulsister-zanger niets kwijt. “Dat is intern. Ik kies zelf wanneer ik daarover wil praten, de rest lees je maar in het boek.”

Wel lijkt het erop dat het kind geboren werd net na de doorbraak van Soulsister in de jaren tachtig. “Plots was ik beroemd, ik werd uit het niets een popster. Dan trek je op tournee en ben je weinig thuis. Zo zijn mijn eerste vrouw en ik uiteengegroeid.”