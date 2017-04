Jean-Marc Jaumin coacht Aalstar volgend seizoen

Aalst - Jean-Marc Jaumin coacht volgend seizoen basketbalclub Aalstar. Dat hebben de Ajuinen woensdag bekendgemaakt op de clubwebsite.

De 47-jarige Jaumin won twee weken geleden met het Zwitserse Genève de Beker, wat hem in België ook lukte met Oostende. De oud-spelverdeler, drievoudig Speler van het Jaar, coachte van april 2010 tot eind 2011 de kustploeg, nadat hij er al twee jaar als assistent-coach aan de slag was. In 2012 trok hij naar het Nederlandse Den Helder. Sinds 2015 was hij als coach actief in Zwitserland, eerst bij Lugano en vervolgens bij Genève. “Hij staat bekend als een emotionele coach die veel van zijn spelers verwacht”, zo klinkt het bij Aalstar.

Huidig coach Steve Ibens wordt sportief directeur en tevens assistent van Jaumin. Verder communiceerde de club ook dat smaakmaker Olivier Troisfontaines zijn contract met twee seizoenen heeft verlengd. Senne Geukens blijft een jaar langer aan de club verbonden.

Aalstar lanceerde woensdag Okapi 2020. Dat is een project voor de komende drie jaren, waarmee Aalstar “verder de stap naar professionalisering wil zetten op korte en lange termijn”. “Aalstar wil te allen tijde een plaats in de top drie ambiëren”, zo klinkt het. “Een prijs toevoegen binnen de drie jaar is en blijft de doelstelling.” De voorbije twee seizoenen zag Aalstar bewust af van Europees basketbal. Maar daar komt verandering in. “Spelen in één van de Europese competities was tot op heden steeds verlieslatend. Om opnieuw Europees basketbal te kunnen aanbieden en Aalst op het internationale toneel te plaatsen wil de club streven om deze competitie zelfbedruipend te maken. Crelan zet zijn schouders mee onder dit project. Los van de andere Okapi-partners wordt voor het Europese project aparte nationale funding gezocht”, besluit het bericht op de website.