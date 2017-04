Kris Peeters stelt startschot Antwerpse campagne uit

Antwerpen - Het had vandaag normaal gezien zijn grote entree in Antwerpen moeten worden, maar op het laatste nippertje zag Kris Peeters (CD&V) af van zijn plan.

De vicepremier verhuisde onlangs van Puurs naar Antwerpen om het als kandidaat-burgemeester op te nemen tegen Bart De Wever. Vandaag wilde hij zijn eerste plannen voor de stad bekendmaken, met de nadruk op ‘participatie’ en zelfs een tour door de Antwerpse districten. Dat ‘wij-verhaal’ moet straks het antwoord worden op de ‘polariserende’ N-VA. “De campagne begint pas ­volgend jaar. Toch willen we niet wachten om al acties op te zetten, want we moeten tijdig beginnen om de Antwerpenaar mee te krijgen in ons project”, kondigde Peeters al aan in een weekendinterview in Het Nieuwsblad.

Volgens zijn partijgenoten vond Peeters het niet opportuun om zijn eerste actie nu te lanceren. De start wordt al minstens een week verzet, en misschien wacht hij zelfs nog wat langer.

“Hij wilde geen extra olie op het vuur gooien binnen de regering”, klinkt het binnen de Antwerpse CD&V. Voor Peeters wordt het een moeilijke evenwichtsoefening tussen zijn vicepremierschap, waar hij met N-VA’er Jan Jambon moet samenwerken, en zijn lijsttrekkerschap. De lokale Antwerpse CD&V brandt van ambitie en verwacht van Peeters dat hij De Wever het vuur stevig aan de schenen legt.