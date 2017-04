Lier - Tijdens de veiling van tien luxepaarden in het Azelhof in Koningshooikt is een dier op hol geslagen en in het publiek beland. Zes mensen raakten daarbij gewond. Een van hen liep een dubbele open beenbreuk op.

Tijdens de eerste editie van The Ten dinsdagavond laat in het Azelhof in Koningshooikt werden tien talentvolle springpaarden voorgesteld en geveild. Alle dieren waren vijf tot zeven jaar en hadden zich ...