Ze zullen het niet meer doen, hebben ze beloofd, de twee voorzitters van de Vlaamse regeringspartijen. Ze gaan zich niet meer bezighouden met ‘gekissebis en geruzie’. Ze willen ‘een streep trekken onder het verleden’ en op een constructieve manier de ambities van de regering waarmaken.

Wie vorige week had beweerd dat Wouter Beke en Bart De Wever binnen afzienbare tijd met een dergelijke verklaring voor de dag zouden komen, was gek verklaard. En toch hebben de twee plechtig de strijdbijl begraven. Zouden politici zich dan toch meer aantrekken van wat politieke commentatoren schrijven dan ze zelf toegeven? Zien de partijvoorzitters eindelijk in dat hun kinderachtig gedrag van de voorbije week door de kiezer niet geapprecieerd wordt? Begrijpen ze ineens dat als ze niet snel in actie schieten, deze regering aan het eind van de rit maar een pover palmares zal kunnen voorleggen? Of zit de jongste opiniepeiling er voor iets tussen? Daarin daalt de populariteit van Bart De Wever en van zijn partij. CD&V houdt goed stand, maar de grote winnaar is oppositiepartij Groen. En de populairste politicus in Vlaanderen is Charles Michel. Heeft die uitslag de premier vleugels gegeven? Of zijn er binnen N-VA en CD&V tenoren opgestaan die ook niet meer gediend zijn met het gedrag van hun collega’s en voorzitters? Geert Bourgeois heeft vorige week al eens opgeroepen tot rust. Hij zal niet alleen geweest zijn.

In ieder geval is het du jamais vu dat partijvoorzitters op een zo uitgesproken manier hun fouten toegeven en beterschap beloven. Beke en De Wever leken wel twee ruziënde schoolkinderen die door de meester verplicht werden elkaar een hand te geven. Maar liever kinderen die elkaar een hand geven dan kwajongens die blijven ruzie maken.

Houdt dit nu in dat wij ook een streep onder het verleden kunnen trekken? Betekent dit moment van inzicht dat de regering nog twee jaar keihard en eensgezind zal werken aan haar ambitieuze plannen? Niemand weet het, maar deze verklaring zal CD&V en N-VA in ieder geval blijven achtervolgen. Beke en De Wever hebben zich geëngageerd. Ze kunnen niet zo maar terug. En Charles Michel heeft getoond dat hij de teugels in handen heeft. Hopelijk houdt hij ze strak. Dat zal nodig blijven.

De regeringsleden mogen niet verwachten dat alle kiezers nu meteen overtuigd zijn van de daadkracht van deze regering, maar als de partijen echt aan het regeren slaan en aan het eind de resultaten kunnen voorleggen die ze hebben beloofd, zou het kunnen dat de kiezer hen het gekissebis van de eerste jaren vergeeft. Het zou kunnen. Maar dan moeten Michel & Co nu wel keihard aan het werk en sterk uit de hoek komen.

Door Kris Vanmarsenille - hoofdredacteur Gazet van Antwerpen