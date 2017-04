Amerikaan sterft vredig nadat hem werd wijsgemaakt dat Trump werd afgezet

Een bejaarde man uit de Amerikaanse staat Oregon is vredig gestorven nadat zijn ex-vrouw hem aan de telefoon verteld had dat president Donald Trump afgezet was. Dat melden verscheidene Amerikaanse media.

De 75-jarige Michael Elliott had hartproblemen en lag op zijn ziekbed, omringd door zijn geliefden. Als fervent Democraat was hij niet te spreken over het huidige politieke klimaat in de VS en al helemaal niet over de verkiezing van Republikein Trump tot president. Zijn ex-vrouw Teresa, die in Texas woont, kon niet meer tijdig tot bij Michael geraken nadat zijn gezondheidstoestand danig was achteruitgegaan. De twee, die ondanks hun scheiding nog als vrienden met elkaar omgingen, hadden dan maar telefonisch contact.

Het laatste wat Teresa, die de afkeer van Michael voor Trump kende, hem zei was dat Trump afgezet was. Volgens zijn aanwezige familieleden verscheen er een lach op het gezicht van de man, slaakte hij een laatste zucht en sliep hij vredig in.

Op de vraag waarom ze dat gezegd had tegen Michael, antwoordde Teresa: “Als ik hem bij ons laatste gesprek een plezier kan doen met dit nieuws, waarom zou ik dat dan niet doen?”

Veel is niet geweten over Elliott, behalve dat hij volgens zijn doodsbrief, die in The Oregonian verscheen, een golf- en Porscheliefhebber was. Ook toerde hij een tijd de VS rond met een semi-professioneel basketbalteam dat exhibitiewedstrijden speelde verkleed als vrouwen.

Voor alle duidelijkheid: Trump is vooralsnog president van de Verenigde Staten.