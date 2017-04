Deze nieuwe superaarde is momenteel de grootste kanshebber voor buitenaards leven

Wetenschappers hebben een rotsachtige superaarde ontdekt in de bewoonbare regio van een rode dwergster op 40 lichtjaren van de aarde. Volgens het team astronomen is de superaarde de “beste plaats om naar tekenen van leven te zoeken buiten ons zonnestelsel.”

De superaarde zou volgens de onderzoekers minstens vijf miljard jaar oud zijn. Ze konden ook afleiden dat de diameter van de planeet 1,4 keer zo groot is als die van de aarde: zo’n 18000 kilometer. Men gaat er ook van uit dat de superaarde waarschijnlijk uit rotsen bestaat met een ijzeren kern. Dit aangezien de massa van de planeet zo’n acht keer groter is dan die van de aarde.

Rode dwergster

Het gaat concreet om superaarde LHS 1140b die rond de rode dwergster LHS 1140 cirkelt in de constellatie van Cetus (het Zeemonster). De rode dwergster waar de superaarde rond cirkelt is veel kleiner en kouder dan de zon. En ook al is de afstand tussen de superaarde en zijn ster tien keer kleiner dan die tussen de aarde en de zon, toch krijgt de superaarde maar half zo veel zonlicht van zijn ster.

Hoofdonderzoeker Jason Dittmann (Cambridge, VS) is alvast erg enthousiast over de ontdekking. “Dit is de meest indrukwekkende superaarde die ik de afgelopen tien jaar gezien heb. Het is onze beste kans om naar bewijs van buitenaards leven te zoeken.”

“De huidige condities van de rode dwergster zijn uitzonderlijk gunstig. De LHS1140 roteert veel trager en stoot minder hoge energiestralen uit dan vergelijkbare sterren”, vult zijn collega Nicola Astudillo-Defru (Zwitserland) aan.

De superaarde zou volgens de onderzoekers bovendien een grotere kanshebber zijn om buitenaards leven te vinden dan de eerder ontdekte Proxima b en TRAPPIST.

Wanneer is een planeet geschikt voor buitenaards leven?

Leven zoals wij het kennen, kan bestaan als een planeet vloeibaar water en een atmosfeer heeft. Als rode dwergsterren jong zijn stoten ze stralingen uit die schadelijk kunnen zijn voor de atmosferen van de planeten die rond hen cirkelen. De grote oppervlakte van deze nieuw ontdekte planeet houdt echter in dat er al miljoenen jaren een oceaan van magma aanwezig kan zijn. Deze lava-oceaan zou stoom in de atmosfeer kunnen stoten en zo de planeet weer kunnen voorzien van water.

De onderzoekers willen in de toekomst meer gedetailleerde observaties maken met hun nieuwe telescopen.