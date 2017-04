Essen - In Essen kon je in de lagere school van het college, bij buurtspeelplein ’t Middelpunt of in de Hendrik Consciencelaan lekker en veilig buiten spelen. Op elke locatie stonden springkastelen opgesteld en kon je tal van spelletjes spelen. Terwijl mama’s en papa’s een oogje in het zeil hielden onder het genot van een hapje en drankje, konden de kinderen hun krachten meten door stevig aan het touw te trekken.