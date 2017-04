Jaar cel geëist tegen vrouw die honden laat vergiftigen

Turnhout / Beerse - Voor het hof van beroep in Antwerpen is woensdag een jaar celstraf gevorderd tegen Néomie G. uit Turnhout. Als wraak op haar ex-partner uit Beerse en diens nieuwe vriendin liet ze twee honden vergiftigen. Tegen de uitvoerder, Sven O., werd zes maanden cel geëist.

In december 2012 liep de relatie tussen Hans P. en Néomie G. spaak. Toen de man een jaar later een relatie aanknoopte met een nieuwe partner, schoot dat bij Néomie G. in het verkeerde keelgat. De stalkingaffaire kreeg een dramatische wending in april 2014 toen de familie P. merkte dat drie van hun vier honden stuipen vertoonden.

Bij de dierenarts werd vergiftiging met slakkenvergif vastgesteld. Een Maltezer overleed vrijwel direct, onder de ogen van de kinderen. Een Duitse herderpup stierf een paar dagen later. Een andere pup overleefde. De dierenbeul had het slakkenvergif achterlaten in gehaktballen. Sven O. bekende aan de politie dat hij van Néomie G. de opdracht had gekregen. “Ik was zo verliefd op die vrouw”, verklaarde hij.

Néomie G., die alles ontkent, werd op 17 mei door de rechter in Turnhout veroordeeld tot zes maanden celstraf. De straf was met uitstel op voorwaarde dat de vrouw in psychotherapie ging.

Voor de belaging van haar ex werd ze in eerste aanleg vrijgesproken. “Ten onrechte”, meende de advocaat-generaal. “De beklaagde kampt met een ziekelijke obsessie. Omdat ze Hans P. nog altijd graag zag, liet ze op 8 juni 2014 bloemen bij hem thuis afgeven. Ze kocht ook een ring om hem ten huwelijk te vragen.”

De aanklager vond de eerder uitgesproken straf te licht en vorderde een jaar cel en 3.000 euro boete tegen Néomie G. en zes maanden tegen Sven O. Het belaagde koppel vroeg een totale schadevergoeding van 30.000 euro.