Nichtje van modeontwerpster Ann Salens lanceert eigen label

Duffel - Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. En dat geldt zeker voor de Duffelse Tanja Salens. Het nichtje van wijlen modeontwerpster Ann Salens sloeg zelf aan het ontwerpen en lanceerde recent haar eigen collectie. “Er zijn zeker gelijkenissen met de mode van Ann Salens, maar ik probeer ook mijn eigenheid te bewaren.”

Dankzij de nieuwe expo in het ModeMuseum, ‘Swinging Ann Salens’, komt de excentrieke Ann Salens terug in de schijnwerpers. De Antwerpse ontwerpster wist het modelandschap in de jaren zeventig op te schudden met haar kleurrijke, flamboyante collecties en haar zogenaamde franjekleed. Zangeres Ann Christy was fan en later ook Nicole en Hugo. Het vrolijke, muzikale duo bezorgde het ModeMuseum een mooi aantal jurken die vanaf dit weekend gratis te bezichtigen zijn in de galerij van het museum.

Dat Ann Salens na haar dood nog steeds invloed heeft, is duidelijk. Het artistieke talent ging ook over op haar nichtje Tanja. “Mijn moeder en vader waren er sinds de start van het label bij. Mijn mama, Jackie, vervaardigde mee de kleding. Mijn vader - Dirk, de broer van Ann - zorgde voor de kleuringen”, vertelt ze. “En ik? Ik bracht mijn jeugd door in de Ann Salens’ winkel in de Wolstraat. Het was een prachtige tijd."

Hoewel Tanja al meer dan twintig jaar een boekhoudkundige en administratieve bediendenfunctie uitoefent, bleef het wel altijd kriebelen om iets creatief te doen. Haar moeder hielp haar om de technische kneepjes van het haak- en breiwerk onder de knie te krijgen. “Het was even zoeken, maar ik leerde wonderbaarlijk snel bij, alsof het iets was dat ik al jarenlang kende. Die genen zitten er zeker voor iets tussen. Wanneer ik aan het creëren ben, vergeet ik de wereld rondom mij.”

Vorig jaar nog organiseerde Tanja een eerste pop-up in Antwerpen. Het bleek een groot succes en heel wat passanten zagen duidelijk de gelijkenis tussen het haakwerk van Ann Salens en dat van Tanja.

De expo ‘Swinging Ann Salens’ gaat van start op zondag 23 april. Je kan die dag ook genieten van een gratis bezoek aan de tentoonstelling Margiela, de Hermèsjaren.

Info: MoMu, Nationalestraat 28, 2000 Antwerpen, www.momu.be

De collectie van Tanja Salens raadpleeg je op de gloednieuwe website www.tanjasalens.be

Foto Joren De Weerdt: Tanja Salens tussen haar collectie. “Wanneer ik creëer, vergeet ik de wereld rondom mij.”

Een gehaakt, zwart kleedje en handgemaakte sjaals. “Wanneer mensen dat zien, dan valt meteen de gelijkenis met de ontwerpen van Ann Salens op.”