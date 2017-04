Uitgetest: op één wiel naar het werk met het monowiel

Ze duiken steeds vaker op in het straatbeeld: de zogenaamde hoverboards, elektrische scooters waarmee je je voortbeweegt door erop te balanceren. Wat jaren geleden begon met de Segway, is nu een populaire trend bij (vooral) jongeren. Maar er zijn ook serieuze varianten voor échte verplaatsingen, zoals het monowiel. Uw reporter deed de test: is zo’n monowiel een geschikt middel om te pendelen naar het werk?