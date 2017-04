8 op 10 kleuters niet “droog” bij instap kleuterklas

Brussel - Uit een studie blijkt dat 8 op de 10 Vlaamse 2,5-jarigen hun pampers overdag niet drooghouden. Volgens de bevindingen van Kind en Gezin ligt dat aantal eerder rond vijf op de tien. “Het probleem is herkenbaar in heel Vlaanderen”, zegt woordvoerster Leen Du Bois van Kind en Gezin. “Ook wij krijgen signalen dat steeds meer kleuters niet ‘droog’ zijn bij de instap in de kleuterklas.”

Het gezondheidsmagazine Bodytalk schreef over het onderzoek. Volgens professor Alexandra Vermandel, die de studie uitvoerde, was in de jaren 60 nog 90 procent van de 2,5-jarigen droog. Vandaag is dat maar 20 procent. De onderzoekster wijst als oorzaak aan dat er minder tijd is voor de zindelijkheidstraining omdat vaak beide ouders gaan werken. Ook zou de opkomst van de wegwerpluier de motivatie verminderen om kinderen droog te krijgen voor school.

Kind en Gezin beaamt dat. Bovendien is het volgens de woordvoerster “niet altijd evident om naast huishoudelijke taken ‘s avonds ook nog het toiletritueel in te bouwen”. Kind en Gezin zegt dat het de nood voelt aan meer duidelijkheid en concrete tips rond zindelijkheid, en dat het eraan werkt.