Er stond meer op de gsm van Brahim Abdeslam dan aanvankelijk gedacht

De onderzoekscommissie naar de aanslagen heeft woensdag opnieuw het Comité P gehoord. De commissie wilde de politiewaakhond opnieuw horen, omdat uit een rapport van het federaal parket blijkt dat er op de gsm van Brahim Abdeslam, één van de zelfmoordterroristen van de aanslagen in Parijs, meer informatie stond dan aanvankelijk gedacht.

In februari 2015 had de politiezone Brussel-West, de zone met onder meer de Brusselse gemeente Molenbeek, de bewuste gsm al eens in beslag genomen in het kader van een onderzoek naar drughandel. Na de aanslagen in Parijs, in november 2015, dook de naam van de broers Abdeslam opnieuw op. De federale gerechtelijke politie vroeg toen aan de politie van de zone Brussel-West om het toestel te recupereren. Dat toestel bleek verdwenen te zijn, maar de inhoud ervan was gekopieerd. De analyse van die inhoud had echter niets bijzonders aan het licht gebracht.

In november 2016 werd de gsm teruggevonden. Een nieuwe analyse bracht belangrijkere zaken aan het licht. Zo was er een Facebook-conversatie die aantoonde dat een van de Abdeslam-broers duidelijk aan het radicaliseren was.

Volgens de RTBF dateert de conversatie uit juli 2014 en gaat het om een gesprek tussen Brahim Abdeslam en Abdelhamid Abaaoud, het vermeende brein achter de aanslagen in Parijs in november 2015. ‘Moge Allah je leiden in het spoor van de jihad en je het martelaarschap toekennen. Verscheur die ‘kafirs’ (ongelovigen), ontneem hen zo veel mogelijk varkens en kom je aansluiten bij het leger van Allah’, zou Abaaoud geschreven hebben.

In september 2016 had federaal procureur Van Leeuw aan de commissie gezegd dat de gsm en de computer van een van de broers Abdeslam geen interessante informatie over radicalisering aan het licht had gebracht. Van Leeuw werd door de commissie ondervraagd over het dossier-Abdseslam, dat zonder gevolg was geklasseerd ondanks aanwijzingen van radicalisering die begin 2015 door de lokale politie waren gemeld.