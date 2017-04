Stadsartiest Circus Ronaldo beeldt recht en rechtvaardigheid uit

Mechelen - Stadsartiest Circus Ronaldo en fotograaf Benny De Grove werden door het stadsfestival OP.RECHT.MECHELEN geïnspireerd voor het maken van een exclusief fotoproject rond recht en rechtvaardigheid.

De toch wel merkwaardige tentoonstelling, waarvoor de circusfamilie Ronaldo met vrienden-acteurs en medespelers model stonden, gaan de Mechelaars in de straten in de binnenstad en aan de dorpshuizen in Walem, Muizen en in Leest, nog tot het einde van het jaar kunnen bewonderen.

Dan zwaait de Stadsartiest Circus Ronaldo na twee jaar ook uit. “Een mooier afscheid kunnen we niet dromen”, zei Danny Ronaldo.

Cultuurschepen Bjorn Siffer (Groen) vond het terecht dat de mensen van Circus Ronaldo centraal stonden in deze fotoreeks. “Circus Ronaldo serveert een soort ‘comedia del arte’ waarbij het ensemble gevoelens van empathie, van vertedering opwekt. Een gave die onze rechtstaat nog niet met hetzelfde raffinement heeft ontwikkeld. Ronaldo ontroert niet alleen omdat dit ensemble haar métier kent. Ze zijn niet alleen een godsgeschenk op de bühne, maar ook op de gevoelige plaat. Zoveel is duidelijk bij de presentatie van dit prachtige en unieke fotoproject”, benadrukt de schepen.