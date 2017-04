Serena Williams is 20 weken zwanger

Tennisster Serena Williams is zwanger. Dat heeft de meest succesvolle tennisster van de 21e eeuw woensdag bekendgemaakt met een bericht op Snapchat. De Amerikaanse is ondertussen 35 jaar en neemt volgende week maandag opnieuw de nummer één op de wereldranglijst bij de vrouwen over van Angelique Kerber.

Serena Williams en haar verloofde, reddit-oprichter Alexis Ohanian verwachten een kind. Dat kondigde de tennisster aan op Snapchat, met de simpele tekst “20 weeks”. Daarin toonde ze ook voor het eerst haar prille zwangerschapsbuikje.

Lees verder onder de foto.

Dat Serena Williams ondertussen twintig weken zwanger is, betekent dat ze al zwanger was toen ze drie maanden geleden voor de zevende keer de Australian Open op haar naam schreef. Dat was meteen ook het laatste toernooi dat ze dit jaar speelde. In maart gaf ze forfait voor de Amerikaanse toernooien van Indian Wells en Miami omwille van een “knieblessure”.

Serena Williams is de meest succesvolle tennisster van deze eeuw. Misschien wel aller tijden. Met 23 overwinningen in grandslamtoernooien stak ze na de voorbije Australian Open Steffi Graf voorbij.De Australische Margaret Smith-Court heeft 24 grandslamtitels op haar erelijst (veroverd tussen 1960 en 1973), maar won er daarvan slechts elf in het Open Era (toen naast amateurs ook profs mochten meedoen).

Serena had dat record van Margaret Court dit seizoen kunnen verbreken, maar zal door de zwangerschap dus niet kunnen deelnemen aan Roland Garros, Wimbledon en de US Open. Wanneer ze haar comeback maakt (als ze die al zou maken) is nog niet bekend. Kim Clijsters maakte ooit een succesvolle comeback na een zwangerschap, maar was toen nog maar 26 jaar. De Wit-Russische Victoria Azarenka beviel eind vorig jaar van haar eerste kind en maakt eind juli haar langverwachte rentree op het court bij het WTA-toernooi op Stanford University.