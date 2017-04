Hang kindertekeningen niet aan de koelkast: zo geniet je er langer van

Sommige tekeningen die je oogappel maakt, wil je zo lang mogelijk koesteren en je hoeft ze daarom geen jaren aan de koelkast te laten hangen. Met deze vijf creatieve tips, integreer je ze op een andere manier in je interieur of zelfs in je garderobe.

Tekening als sieraad

Wist je dat je een tekening kan laten omvormen tot een sieraad, zodat je jouw kindje altijd bij je hebt? De Nederlandse Hanneke Weigel neemt een element naar keuze uit een kunstwerkje en maakt er een halsketting, manchetknopen of andere juwelen van. Vanaf 135 euro.

www.hannekeweigel.nl

Speelse placemats

Dit is een van de makkelijkste en nuttigste manieren om tekeningen te gebruiken in huis: maak er gewoon placemats van. Je kunt de krabbels van je kroost laten plastificeren of een matje samenstellen op een fotosite. Liever geen placemat? De ingescande tekening kan ook op mokken, een koekjestrommel en een kaartspel.

www.smartphoto.bewww.vistaprint.be

Gepersonaliseerd knuffeldier

Wat is er leuker als kind om een deeltje uit je fantasiewereld tot leven te zien komen? Leuk beestje gespot op het lievelingswerk van je kleintje, zend het digitaal door naar de website Teken je Knuffel en een figuur naar keuze komt terug als knuffelbeest.

www.tekenjeknuffel.nl

Eigen prentjesboek

Op zoek naar een manier om alle kunstwerkjes van je kind in huis te hebben en een prominente plaats te geven, dan kun je er een boek mee in elkaar knutselen via de site Shutterfly. Sleep de tekeningen in een lay-out, personaliseer met de naam van je oogappel en klik op bestel. Past mooi in de speelkamer of op het nachtkastje van zoon- of dochterlief. Misschien kan je aan de hand van de tekeningen wel een verhaaltje voor het slapengaan bedenken.

www.shutterfly.com

Online opslaan

Goed nieuws voor wie met een lustige tekenaar in huis zit en het niet over zijn hart kan krijgen om iets weg te gooien: met de app Artkive creëer je een online databank met alle werkjes die je kroost ooit maakte. Tot veertig tekeningen blijft de app gratis. Heb je meer te klasseren, dan betaal je per maand 2,80 euro. Leuk meegenomen: je kunt alles delen met familieleden.

www.artkiveapp.com