Buitenspeeldag op drie locaties

In Kontich konden de jongeren op drie plaatsen buitenspelen. In het centrum stonden er onder andere enkele wipplanken en een springkasteel opgesteld aan Cultuurpunt Sint-Jan. Wie het toch nog iets te koud vond, kon binnen gaan knutselen. Ook in Kontich-Kazerne en in Waarloos hadden de medewerkers van de vrijetijdsdienst leuke spelletjes voorzien, zoals een megagrote vier-op-een-rij.