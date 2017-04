Aper’eau trekt naar industriepark

Mechelen - Ook komende zomer keert openluchtaperitief aper’eau terug naar Mechelen. Het doet dit jaar twee nieuwe locaties aan, waaronder het industriepark Mechelen-Noord. “We willen business en plezier meer dan ooit samenbrengen”, klinkt het bij de organisatoren.

In enkele jaren tijd is aper’eau Mechelen uitgegroeid tot een begrip in de Dijlestad. Met om en bij de vijfduizend bezoekers per editie is het uitgegroeid tot een van de grootste gratis evenementen in Mechelen. Dit jaar zorgen de organisatoren voor een nieuwigheid: aperitieven op een industrieterrein. De eerste editie van dit seizoen op 2 juni vindt plaats op de site Mechelen Campus in de Schaliënhoevedreef in Mechelen-Noord, bekend door de 60 meter hoge toren.

“Door deze locatie te kiezen, willen we ‘business’ en ‘pleasure’ samenbrengen”, zegt Roeland Tordoir, die samen met zijn collega’s Maarten Tordoir, Kristof Schippers en Dieter Eerens van Rawberry Group aper’eau organiseert. “Beheerder Intervest was enthousiast over het idee en de samenwerking was snel beklonken. Zij wilden de bedrijven op dit terrein dichter bij elkaar brengen en zo is het idee ontstaan om aper’eau hier te organiseren. Het is de eerste keer dat er een editie van aper’eau, dat ook in Antwerpen en Hasselt georganiseerd wordt, plaatsvindt op een bedrijventerrein.”

Net als vorige zomer vindt aper’eau Mechelen opnieuw vier keer plaats. De Grote Markt is er weer bij en ook het succesvolle ­Tivoli staat opnieuw op de agenda. “Daarnaast pakken we uit met nóg een nieuwe locatie die we nog even geheimhouden. Ook dat wordt een primeur.”