Julia Roberts verkozen tot mooiste vrouw ter wereld

Julia Roberts is op haar 49ste door het magazine People verkozen tot mooiste vrouw van het jaar. Ze siert voor de gelegenheid de cover van het magazine en dat 26 jaar nadat ze daar voor het eerst had gestaan. "Ik ben nu pas aan het pieken", vertelt ze.

World's Most Beautiful Woman 2017, die titel mag Julia Roberts van het Amerikaanse magazine People een heel jaar lang dragen. Dat is ze al voor de vijfde keer, sinds ze die eer in 1991 voor het eerst wegkaapte. "Ik voel me heel geflatteerd", zegt ze daarover in het weekblad en benadrukt daarbij dat ze denkt dat het beste nog moet komen. "Ik ben nu pas aan het pieken."

Ze werd bij het grote publiek bekend in 1990 met haar rol als prostituee in 'Pretty Woman', en naar eigen zeggen kreeg ze in de liefde zelf een sprookjeseinde voorgeschoteld. Zo is ze al 14 jaar gelukkig getrouwd met cameraman Danny Moder en hebben ze samen drie kinderen: de tweeling Hazel en Phinnaeus (12) en zoontje Henry (9). "Elke dag als mijn man terug thuiskomt, lijkt het nog steeds alsof ik droom. Dan denk ik nog altijd: 'Ah, hij is terug'."