‘Temptation’ Pommeline razend: “Karim verspreidt roddels over mij

Temptation Island mag er dan al twee weken op zitten, dat weerhoudt de verleiders en verleidsters niet om met vuil te blijven gooien. Nu is het de beurt aan Karim, die in een interview openlijk ‘goede raad’ aan deelnemer Merijn geeft. “Let op je lief, want Pommeline wilde seks met mij.”

Verleider Karim is erg duidelijk: Verleidster Pommeline mag dan het hart van deelnemer Merijn veroverd hebben, lang zal dat sprookje mogelijk niet duren. Volgens de verleider wou Pommeline zelfs seks met hem op het eiland. “De laatste dag brachten alle vrijgezellen samen door. En die avond zat Pommeline serieus te geilen op mij. Ja écht. Ze fluisterde me allerlei pikante dingen toe. En ze vroeg me vervolgens: ‘Wil je seks met mij?’. Euh, zegt dat niet genoeg over wat voor een meisje die Pommeline is? En m’n klomp brak toen ik daarna hoorde dat ze nu samen is met die Merijn! Komaan, hoe kan je haar nu serieus nemen?”, aldus de Limburgse Karim tegen TVFamilie.

Pommeline zelf is alvast razend. “Het enige wat ik daar die avond gedaan heb, is babbelen over Merijn. Ik wist niet of ik hem na Temptation nog zou zien of er een kans was voor ons. Ik heb eigenlijk alleen maar daarover gepraat. Ik weet niet waar Karim dat vandaag haalt. Ik vind dit zo laag en arrogant van hem. En dat allemaal omdat ik hem eens een keer geen goeiedag zei tijdens het uitgaan.”