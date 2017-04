Relletje tussen ‘Temptation’ Karim en Pommeline: “Ze wilde seks met mij”

Het programma mag dan wel afgelopen zijn, de intriges tussen de deelnemers van ‘Temptation Island’ gaan gewoon verder. Deze keer staat verleider Karim, bekend van zijn pindanootjesfestijn met Jolien, in de schijnwerpers. Hij beweert in Tv Familie dat de rondborstige Pommeline seks met hem wilde.

Verleider Karim mag in het blad zijn visie geven op de nieuwe koppeltjes die tijdens het programma zijn ontstaan. Ken en Lize zijn volgens hem een uitstekend stel, maar Merijn en Pommeline niet. De kenner zegt dat hun romance niet zal blijven duren omdat Pommeline tijdens de laatste avond in Thailand met Karim zelf. Hij waarschuwt Merijn zelfs dat hij beter uit zijn doppen zou kijken. “Ze fluisterde me allerlei pikante dingen toe en daarna vroeg ze of ik seks wilde”, klinkt het. Karim kwam later te weten dat ze samen is met “die Merijn”, en vindt het moeilijk om haar serieus te nemen. “Dat mens is zo nep. Ik wens Merijn veel succes met haar”, zegt hij.

Helemaal verzonnen

Intussen heeft Pommeline de getuigenis van Karim ook onder ogen gekregen, en vertelt in een reactie aan Het Laatste Nieuws dat zijn verhaal helemaal verzonnen is. Alle vrijgezellen zaten na afloop van het programma een avond samen in Thailand. Pommeline zat toen met Karim in een kamer, maar naar eigen zeggen waren ook Danyla, Rowena, Ken, Guiseppe en nog enkele andere verleiders erbij. Dat bevestigt ook Pommeline’s haat nieuwe boezemvriendin Danyla.

Dol op de schijnwerpers

“Ik weet niet waar hij het verhaal vandaan haalt. Dit is heel arrogant en laag van hem”, klinkt het. De blondine denkt dat de leugens een jaloerse reactie zijn op het feit dat zij en haar vriend Merijn succesvoller zijn dan hem en dat hij her en der probeert te stoken om ook zelf in de schijnwerpers te komen. Om die reden, en uiteraard omdat hij ‘pindanootjes’ at met Jolien, botert het ook niet tussen Herbert en Karim.

Tot slot zet Pommeline nog een keer de puntjes op de ‘i’. “Merijn en ik zijn een ijzersterk koppel. Hij kan van alles proberen om ons uit elkaar te krijgen, maar het zal hem niet lukken. Merijn is trouwens honderd keer knapper dan Karim.”