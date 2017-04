Belg wint begeerde prijs en gaat wonen in verlaten kluizenaarshuisje zonder elektriciteit en stromend water

Leven als een kluizenaar in de Oostenrijkse Alpen, zonder stromend water en zonder elektriciteit. Weinig mensen zouden dat écht willen doen. Maar een Belg krijgt nu toch die kans.

Stan Vanuytrecht won een wedstrijd van Saalfelden in Oostenrijk om het huisje van 350 jaar oud in de Alpen te mogen gaan bewonen. Hij versloeg 50 andere deelnemers. “We hebben gekozen voor Stan omdat zijn persoonlijkheid ons aansprak”, zegt de burgemeester van Saalfelden. “Hij straalt rust uit en komt over als standvastig.”

Hoewel het huisje op een klif staat, weg van de bewoonde wereld, wil dat niet zeggen dat Stan ook écht altijd alleen zal zijn. Het verlaten huisje wordt vaak gepasseerd door wandelaars die van het uitzicht komen genieten, en soms schuilen ze ook even in het huis.

Stan Foto: Saalfelden.at

Stan zelf zal er niet altijd in ideale omstandigheden wonen. Er is namelijk geen elektriciteit, geen stromend water en geen verwarming.

Verbaasd

Vanuytrecht, een gescheiden Belgische man uit Brussel met witte baard, zegt dat hij verbaasd was dat hij uiteindelijk gekozen werd. “Ik dacht dat ik geen kans maakte,” zegt de 58-jarige man aan het Oostenrijkse persbureau APA. “Toen ik las over het kluizenaarshuisje, dacht ik meteen “dat is een plaats voor mij”.”

Spartaans leven

De voorganger van Stan hield het slechts één seizoen (van april tot november) vol. “Leven als kluizenaar is spartaans, maar de natuur is zeer mooi. Ik heb veel vriendelijke mensen ontmoet en had fijne conversaties”, zegt de vorige bewoner van het huis Thomas Fieglmueller, een Weense priester en psychotherapeut, daarover. Voordien leefde er twaalf jaar lang een monnik.

April

Vanuytrecht start op 30 april met zijn job in het huisje in de Oostenrijkse Alpen. Hij zal er blijven tot november, om dan daarna in april weer terug te keren. In de winterperiode is het huis onbewoonbaar vanwege de koude.