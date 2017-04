Buffel drie maanden na dood van Stephanie opnieuw dé man bij Racing Genk: “Weinigen zijn mentaal zo sterk als Thomas”

Thomas Buffel (36) is weer helemaal terug. Afgelopen weekend speelde de aanvoerder van Genk voor het eerst sinds het overlijden van zijn vrouw Stephanie nog eens de volle 90 minuten en de laatste weken toont hij zijn waarde voor zijn club. Zijn vrienden zijn niet verrast dat Buffel nu alweer belangrijk is. “Als ik trainer was, had ik hem zelfs al eerder gebracht.”