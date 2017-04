Dit koppel reist samen de wereld rond, maar ze zien elkaar nooit

Langeafstandrelaties zijn niet meer wat ze ooit geweest zijn dankzij moderne technologieën, maar dit koppel brengt dat naar een heel ander niveau. Hoewel Dan en Becca zich constant op andere plaatsen in de wereld bevinden, delen ze onder de naam Half Half Travel op Instagram toch gezamenlijk foto's van hun tripjes en dat levert leuke resultaten op.

Becca en Dan zijn alle twee fotografen en dol op elkaar, alleen wonen ze niet op dezelfde plaats. Integendeel Becca woont in Manhattan in New York en Dan verblijft via Remote Year elke maand in een ander land. Toch slagen de twee er in om via sociale media samen op reis te gaan, zij het virtueel.

Ze maken niet enkel van Skype en Facetime gebruik om hun relatie in stand te houden, maar dus ook van Instagram. Daarbij delen ze telkens een foto waarbij de ene helft gebaseerd is op de plaats waar Becca op dat moment is en de andere helft waar Dan uithangt. En of dat leuke plaatjes oplevert.

[together in] Guatapé, Colombia ???? & Lisbon, Portugal ???? Een bericht gedeeld door becca & dan (@halfhalftravel) op 24 Mrt 2017 om 8:34 PDT

We learned that in Spanish, "Tú eres mi media naranja" (literally, "you're my half orange"), is used to mean, "You're my better half." ?? Patagonia + Brooklyn Een bericht gedeeld door becca & dan (@halfhalftravel) op 17 Apr 2017 om 4:53 PDT

Dan & Becca are eating: Rabat, Morocco ???? + Sunset Park, Brooklyn, NY ?? Een bericht gedeeld door becca & dan (@halfhalftravel) op 9 Jan 2017 om 1:35 PST

New York, NY + Mexico City, Mexico Een bericht gedeeld door becca & dan (@halfhalftravel) op 25 Dec 2016 om 12:45 PST