Leif Hoste krijgt gelijk en moet monsterboete niet betalen: wat is bloedpaspoort nog waard?

Leif Hoste kan opgelucht ademhalen. De ex-wielrenner kreeg op de rechtbank van Gent gelijk voor het niet betalen van een monsterboete aan de UCI, die hij kreeg in 2013 omdat zijn biologisch bloedpaspoort afwijkende waarden zou hebben vertoond. De rechtbank in Gent oordeelde nu dat hard bewijs ontbreekt, meldt Het Laatste Nieuws. De UCI kan wel nog in beroep gaan tegen de beslissing.

Hoste kreeg in 2013 een monsterboete van 150.000 euro opgelegd omdat zijn biologisch bloedpaspoort afwijkende waarden zou hebben vertoond. De Internationale Wielerunie had aanvankelijk 300.000 euro geëist, waarna de Belgische wielerbond dat bedrag halveerde.

Hoste kon voor deze boete en de daarbij horende twee jaar schorsing in beroep gaan bij het Internationaal Sporttribunaal (TAS) in Lausanne. Een zeer dure zaak, die hij niet zag zitten. Begin 2014 aanvaardde hij de boete maar betaalde die nooit. Die wanbetaling was ook de reden voor de dagvaardiging voor de rechtbank van Gent.

Hoste wilde niet betalen omdat hij geen B-staal heeft kunnen afleveren en een afwijkende waarde op het bloedpaspoort niet voldoende zou zijn voor een formele straf. De rechtbank volgde die redenering. “De rechtbank in Gent baseerde zich op Artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens om Hoste vrij te spreken”, meldt Het Laatste Nieuws. “Dat artikel bepaalt dat iedereen recht heeft op een eerlijk proces en iemand veroordelen op basis van afwijkende bloedwaarden strookt duidelijk niet met die regels.”

Wat is het bloedpaspoort nog waard?

De zaak kan een gevaarlijk precedent vormen. Het bloedpaspoort werd immers ingevoerd om renners die nooit werden betrapt op doping toch aan de kant te zetten door afwijkende waarden, die zouden (kunnen) wijzen op dopinggebruik. Door deze uitspraak verliest dat bloedpaspoort uiteraard alle waarde...

De UCI kan wel nog in beroep gaan tegen de beslissing. Wordt ongetwijfeld vervolgd.