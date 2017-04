“Binnen maand breekt Wereldoorlog 3 uit”

Horacio Villegas noemt zichzelf wel eens ‘de boodschapper van God’, een benaming die hij kracht bijzette door verschillende wereldgebeurtenissen correct te voorspellen. Nu komt de man opnieuw in het nieuws met een wel erg verontrustende boodschap: “Wereldoorlog 3 breekt binnen de maand uit.”

Volgens Villegas zal de derde Wereldoorlog, eentje tussen Amerika, Rusland, Noord-Korea en China, rond het tijdstip van de 100ste verjaardag van het verschijnen van de Maagd Maria in het Portugese Fatima beginnen. De Maagd Maria zou in totaal zes keer op die plaats verschenen zijn, een eerste keer op 13 mei 1917. “Rond dat tijdstip zal de situatie ontploffen”, aldus Villegas. “Wereldoorlog drie begint op dat moment”. De man denkt ook te weten wanneer de situatie zich terug zal rechttrekken en de vrede min of meer terugkeert: “De laatste verschijning van de Maagd Maria vond plaats op 13 oktober 1917, toen verkondigde ze dat de oorlog snel voorbij zou zijn en de soldaten spoedig naar huis zouden keren.”

Heel wat speculanten nemen de voorspelling van Villegas serieus. Zo zou de man eerder ook al de winst van Trump in de presidentsverkiezingen en diens zet om Syrië opnieuw aan te vallen correct voorspeld hebben.