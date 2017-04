De Warmste Week strijkt neer in provinciaal domein van Puyenbroeck

Traditioneel zal Studio Brussel de week voor Kerstmis opnieuw De Warmste Week organiseren. Die zal dit jaar plaatsvinden in het provinciaal domein Puyenbroeck.

‘Zo klinkt het dus als je uit een helikopter springt’, klonk het vanochtend laconisch op Studio Brussel toen Linde Merckpoel gillend uit het vliegende gevaarte sprong. Op een marktplein landen zou te riskant geweest zijn, dus al snel kwamen Facebookgebruikers erachter dat het wel ‘een groot domein moest zijn’.

Die denkpiste blijkt te kloppen: wie dit jaar een kijkje wil gaan nemen, kan zich naar Oost-Vlaanderen begeven, waar De Warmste Week wordt gevierd in het provinciaal domein Puyenbroeck, dat voornamelijk in Wachtebeke, maar ook een klein stukje in Zaffele en Eksaarde ligt.