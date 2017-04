Piloot met pistool in handbagage opgepakt

In Albany, New York, heeft het veiligheidspersoneel van de Transportation Security Administration (TSA) dinsdag een piloot van Southwest Airlines gearresteerd die een geladen pistool in zijn handbagage zitten had. Daarmee wou hij aan boord wou stappen van zijn vliegtuig. Dat meldt AVweb.

TSA-agenten ontdekten het wapen van .380-caliber tijdens de röntgenscan, een routinecontrole. Het wapen was geladen met zes kogels. De piloot beweert dat hij zich niet bewust was van het pistool in zijn tas. De plaatselijke sheriff sloeg de piloot, wiens naam niet bekendgemaakt werd, in de boeien en hij werd aangeklaagd voor crimineel wapenbezit. De vlucht met bestemming Chicago liep zo’n 4 uur vertraging op.