De Wever: “Uitslag peiling strookt niet met gevoel op straat”

De regering moet erop vertrouwen dat het goede werk in 2019 beloond zal worden door de kiezer. Dat verklaarde N-VA-voorzitter Bart De Wever in een reactie op de peiling van De Standaard/VRT, waaruit blijk dat zijn partij in een dalende trend zit. “We gaan dit niet proberen keren, dat kan je toch niet.”

“Ik ben verrast”, gaf N-VA-voorzitter De Wever in De Ochtend op Radio 1 toe over de uitslag van zijn partij. De N-VA blijft veruit de grootste partij, maar laat een dalende trend zien. “Uit de laatste peiling van RTBF twee weken geleden bleek nog een opwaartse trend. Toen waren er overal euforische reacties, nu zijn er veel negatieve analyses.”

De Wever kijkt vooral naar de trends. “Nu gaan we tegen de positieve trend in. We gaan dit niet proberen keren, dat kan je toch niet. Ik doe een oproep aan onze achterban om zich hier niet op blind te staren. Dit klopt volgens mij niet met het gevoel op straat. De economie herleeft en ook wat het veiligheidsgevoel betreft, hebben we stappen vooruit gezet.”

“Deze regeringsploeg moet dat in 2019 samen verdedigen. We moeten zelfvertrouwen hebben”, heeft de N-VA-voorzitter een duidelijke boodschap voor de coalitiepartners. Hij gelooft trouwens niet dat de slechte sfeer binnen die coalitie invloed heeft gehad op de peiling.

Groen beter in peilingen dan aan stembus

De Wever is niet verrast door de grote winst van Groen: “Ze doen het traditioneel goed in de peilingen, meestal beter dan aan de stembus. Maar ik zie ook duidelijk een herverkaveling op links.”

Dat Groen-voorzitter Meyrem Almaci oproept om te stoppen met de polarisering in de politiek, vindt De Wever hypocriet. “Heel wat mensen van Groen doen niets anders dan schofferen. En dat loont.”

Neonazi’s

Uit de peiling blijkt ook dat slechts een derde van de Vlamingen het cordon sanitaire rond Vlaams Belang wil behouden. “Wij zijn daar altijd tegen geweest”, aldus De Wever, die ook na 2018 echter niet van plan is om in zijn stad Antwerpen te gaan samenwerken met het VB. “Wij besturen niet met extremisten die op de koffie gaan bij Griekse neonazi’s en bij Assad”, verwijst hij naar de bezoekjes van Filip Dewinter.

De Wever vraagt dat ook de linkse partijen kleur bekennen. “Ik vind het heel kras dat die vraag niet wordt gesteld aan de linkerzijde over de communisten. (van PvdA, red.)”