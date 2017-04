“Noord-Korea is grootste bedreiging voor Aziatisch-Pacifische regio”

Noord-Korea is de “meest gevaarlijke en dringende bedreiging” voor de Aziatisch-Pacifische regio. Dat heeft de Amerikaanse vicepresident Mike Pence woensdag verklaard tijdens een bezoek aan een Amerikaans vliegdekschip dat in Japan gestationeerd is.

“Noord-Korea is de gevaarlijkste en meest dringende bedreiging voor de vrede en de veiligheid” in de regio, aldus de Republikein op USS Ronald Regan op de Amerikaanse basis in Yokosuka, ten zuiden van Tokio. “Zoals president (Donald) Trump aan de wereld heeft duidelijk gemaakt, is het tijdperk van strategisch geduld voorbij.”

De vicepresident arriveerde dinsdag in de Japanse hoofdstad Tokio voor een bezoek van twee dagen, nadat hij eerder al drie dagen in Zuid-Korea verbleef. Daarna reist de president nog naar Indonesië en Australië. Het bezoek vindt plaats op een moment dat de spanningen tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten hoog oplopen rond de nucleaire en ballistische programma’s van Pyongyang. Zondag nog voerde Noord-Korea een mislukte rakettest uit.

“Zij die onze vastberadenheid en bereidheid uitdagen moeten weten dat we elke aanval zullen tegenhouden en zullen reageren op elke aanval met conventionele of nucleaire wapens met een overweldigend en efficiënt Amerikaans antwoord”, aldus Pence. “De VS zullen altijd de vrede nastreven, maar onder president Trump staan het schild en het zwaard klaar.”

