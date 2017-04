Kempense ziekenhuizen gaan strijd aan met dieven

Gent / Herentals / Mol / Turnhout - De voorbije vijf jaar waren er bijna vierhonderd gevallen van agressie en criminaliteit in de Kempense ziekenhuizen. Dat blijkt uit een antwoord op een parlementaire vraag van federaal parlementslid Yoleen Van Camp (N-VA) uit Herentals aan minister Jambon.

De vier Kempense ziekenhuizen in Turnhout, Geel, Mol en Herentals kampen voornamelijk met diefstallen. In Geel is de problematiek fel teruggedrongen, van 11 gevallen in 2012 tot nog slechts 4 in 2015. In Mol bleef het met 7 feiten in 2012 versus 6 in 2015 status quo. Voor de ziekenhuizen van Turnhout gaat het om een lichte stijging, van 25 naar 29 gevallen. Yoleen Van Camp: “Alleen in Herentals is er de voorbije drie jaar telkens een lichte stijging geweest van het aantal diefstallen: die verdubbelden tussen 2012 en 2015 van 7 naar 14.” Van Camp vindt dit onaanvaardbaar: “Elk ziekenhuis moet een veilige omgeving zijn waar de patiënt in alle rust kan herstellen.”

“Er zijn maatregelen genomen”

Rudy Van Ballaer, algemeen directeur van het AZ Herentals, nuanceert: “Belangrijk is om te kijken over welk soort diefstallen het gaat. De afgelopen jaren hebben we vaker te maken gekregen met inbraken van rondtrekkende bendes die het gemunt hebben op drankautomaten. Deze diefstallen omvatten de helft van de gemelde diefstallen in het AZ Herentals. Ook zijn er in de vermelde periode enkele inbraken geweest in onze parkeerautomaat. Daarom is er in 2015 een extra automaat geplaatst met enkel de mogelijkheid om elektronisch te betalen, waardoor er minder cash geld aanwezig is.”

“Ook ons personeel is waakzaam”

In Geel zegt woordvoerder René Vanheuckelom dat het Sint-Dimpnaziekenhuis alleen diefstallen met braaksporen aangeeft aan de politie: “Om diefstallen bij patiënten op kamers te vermijden hebben we een preventieadviseur. Voor elke diefstal openen we, samen me de politie een dossier, en nemen we ook hun adviezen ter harte. We roepen onze patiënten ook op tot verhoogde waakzaamheid: laat waardevolle spullen thuis! Voor de rest vertrouwen wij op de alertheid van ons personeel. Dat heeft snel door wie op de gangen niks te zoeken heeft.

“Diefstallen bij patiënten zijn minderheid”

Ook in Turnhout wijzen ze erop dat bij de diefstallen in de twee ziekenhuizen, Sint-Jozef en Sint-Elisabeth, het kraken van de drank- en de broodautomaat vervat zit. “Diefstallen bij patiënten zijn een minderheid. We hebben hier bewaking die dag en nacht patrouilleert, we plaatsen camera’s en alle kamers hebben kluisjes. Aan de patiënten vragen wij waardevolle spullen thuis te laten en geen juwelen mee te brengen.”

“Dakloze sliep op het toilet”

“Wij informeren onze patiënten vooraf geen waardevolle spullen mee te brengen”, zegt algemeen directeur René Damen van het Heilig Hartziekenhuis in Mol. “We hebben ook een afspraak met de politie dat die hier altijd kunnen binnenkomen. ’s Nachts is er een nachtwaker die binnen en buiten patrouilleert en nakijkt op de deuren slotvast zijn. Ook ons personeel is alert. Een paar jaar geleden hadden we eens een dakloze over de vloer die zich had opgesloten in het toilet, en dat als slaapplaats gebruikte. Toen zijn er een paar diefstallen gepleegd, maar de politie heeft hem opgepakt.’