Nederlandse rapper Lil’Kleine doodverklaard in Antwerpen

De Nederlandse rapper Lil’Kleine (22) – bekend van de song Drank en Drugs met Ronnie Flex – is ten onrechte doodverklaard.

“Ik ontving ­berichten van mijn vader en anderen of ik was verongelukt. Neen dus. Ik denk dat het zo zit: mijn nieuwe ­videoclip is in Antwerpen opgenomen. Daarin krijg ik een ­auto-ongeluk en sterf ik”, vertelt de muzikant in het tv- programma RTL ­Boulevard. “Maar er waren ook fans bij. Een van hen schoot een foto en stuurde die naar de media. Maar die fan heeft jullie wel goed in de maling.”