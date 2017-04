Loopstatistieken van vrienden bekijken werkt aanstekelijk

Als vrienden verder en harder lopen dan gewoon­lijk, bent u geneigd ook een tandje bij te steken. Dat blijkt uit een studie van het Amerikaanse Massachusetts Institute of Technology (MIT).

De onderzoekers van MIT maken met een grootschalige data-analyse duidelijk dat lopen aanstekelijk werkt bij vrienden. Ze combineerden de loop­gegevens en de sociale netwerken van ongeveer 1,1 miljoen mensen van over de hele wereld, samen goed voor een gelopen afstand van 350 miljoen kilometer in een periode van vijf jaar. De gegevens waren afkomstig van apparaatjes die gelopen afstand, duur, snelheid en verbrande calorieën meten en automatisch op sociale media delen.

Als een vriend vandaag verder en harder loopt dan gewoonlijk, vergroot de kans dat u vandaag ook meer uw best doet. Concreet: voor elke kilometer extra van uw vriend, loopt u op dezelfde dag gemiddeld 300 meter verder dan normaal. Versnelt uw vriend met tien meter extra per minuut, dan doet u er gemiddeld zelf drie meter per minuut bij. Mannen worden beïnvloed door zowel lopende vrienden als vriendinnen. Vrouwen daarentegen laten zich alleen leiden door vrouwen.