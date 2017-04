Japanse journalisten kunnen Berchems winkeltje niet bezoeken door spanningen in Noord-Korea

Berchem - De Bento-workshops van Silvia Gunadi in haar Japans winkeltje in de Driekoningen-straat in Berchem trokken de aandacht van de Japanse televisie. Die planden gisterenavond te komen filmen. “Maar door de spanningen in Noord-Korea zijn de journalisten teruggeroepen naar Japan.”

Silvia Gunadi is de eigenares van Kupuku, een Japans winkeltje in de Driekoningenstraat. In haar kleurrijke zaakje vind je allerlei producten van Japanse makelij, vaak handgemaakt. Zelf is Gunadi wel van Indonesische origine, maar ze heeft een grote voorliefde voor alles wat Japans, mooi en schattig is.

Foto: JHS

Om die reden organiseert ze al geruime tijd Bento-workshops. Een Bento is een lunch waar veel liefde en geduld wordt ingestoken. Zorgvuldig worden het brood of de rijst, de groenten en andere versnaperingen in leuke vormen gesneden als teken van genegenheid.

Zelf maakt Gunadi dagelijks voor haar dochtertje een Bento-brooddoos waarvoor ze haar fantasie de vrije loop laat. En die passie geeft ze dus ook door aan anderen. Iets wat zelfs de Japanse televisie niet ontging. “Ik plande een Bento-workshop in het thema van Nello en Patrasche. Een verhaal dat erg populair is in Japan. Maar jammer genoeg heeft de televisieploeg de reportage geannuleerd”, vertelt Gunadi. “Door de spanningen tussen Noord-Korea en Japan werden de journalisten teruggeroepen naar Japan. Anders dan bij ons ligt de hele Noord-Korea-kwestie daar namelijk erg gevoelig.”