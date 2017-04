Burgerrestaurant Manhattn’s komt naar Groenplaats: “Beetje New York in Antwerpen”

Burgerrestaurant Manhattn’s komt na Brussel nu ook naar Antwerpen. Op 8 juni openen de broers Vandermeulen hun grootste zaak tot nu toe op de Groenplaats.

De Antwerpse Manhattn’s neemt zijn intrek op de hoek van de Groenplaats aan de Nationalestraat, waar vroeger een Irish Pub gevestigd was. De nieuwe zaak, die zeven dagen op zeven open zal zijn, wordt de grootste Manhattn’s tot nu toe met zo’n 120 zitplaatsen. “Het was voor ons heel belangrijk dat we aan deze kant van de Groenplaats zitten”, zegt Jerome Vandermeulen die Manhattn’s samen met zijn broer Philippe opstartte. “Het is voor ons van groot belang dat we die verbinding hebben met de Nationalestraat. Zo hopen we ook het publiek van de Nationalestraat aan te trekken.”

Vers vlees

Foto: Jan Van der Perre

Uitblinken wil Manhattn’s met zijn verse burgers gebaseerd op recepten uit New York. “Wij kiezen ervoor enkel te werken met de beste producten”, aldus Jerome. “Zo gebruiken we het vlees van grasgevoederde Ierse Agnusrunderen, dat niet wordt ingevroren. Dat vlees wordt vers verscheept naar de restaurants. Onze ‘bun’, een briochebroodje, wordt elke dag versgemaakt door een patissier volgens een recept uit Little Italy in New York. Bij je burger krijg je wel echte Belgische frietjes. ”

Bestellen doe je er zoals in een fastfoodrestaurant. “In Manhattn’s komen fastfood en brasserie samen”, legt Jerome uit. Je bestelt aan de toog en wanneer je bestelling klaar is, gaat er een buzzer bij jouw op tafel en kan je de bestelling zelf gaan halen.”

Ondanks de vele andere burgerzaken in Antwerpen, schatten de broers hun kansen hoog in. “In Brussel zijn er nog meer burgerrestaurants dan in Antwerpen en toch zijn we daar de nummer één. Een concept als Manhattn’s was er nog niet. Met onze restaurants willen we een stukje van New York naar België brengen.”