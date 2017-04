Winkelconcept The Box vangt jonge ondernemers op

Dit winkelpand in de Sint-Antoniusstraat wordt klaargestoomd voor The Box. Foto: GVN

Turnhout - In de Sint-Antoniusstraat in Turnhout stoomt de vzw Centrummanagement een pand klaar voor The Box. Hier kunnen jonge ondernemers zonder investeringskosten hun concepten uitproberen.

Turnhout kent al de pop-ups, ondernemers die gedurende een aantal maanden een leeg winkelpand inpalmen. Over enkele weken komt daar The Box bij. Ook dit is een pop-upinitiatief, maar dan helemaal anders.

The Box bestaat al drie jaar in Genk en kent er veel succes. Startende ondernemers kunnen er gedurende een korte tijd, van één weekend tot drie maanden, een concept uitproberen. Een winkel, een horecazaak, alles is mogelijk, zo lang het maar een commerciële activiteit is die imagoversterkend is. Het concept van The Box is met de steun van het Vlaams Agentschap Ondernemen en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling uitgerold naar andere Vlaamse steden. The Box Gent is al open, Brugge, Turnhout en Mechelen volgen.

“Sinds enkele dagen hebben we de sleutel van een leegstaand winkelpand in de Sint-Antoniusstraat”, zegt centrummanager Dien Haemhouts, die het project in Turnhout begeleidt. “De dienst Stadsbedrijven maakt het pand klaar voor The Box. Dat betekent dat we het helemaal opschilderen, deftig sanitair, een basic keuken, internet en bancontact plaatsen. Dan kunnen mensen met een ondernemersidee, een nieuw product of een verrassend concept er terecht zonder dat ze in de inrichting moeten investeren. Dat is meteen het onderscheid met de pop-upwinkels die we al kennen.”

Tegen eind mei of begin juni moet The Box klaar zijn.