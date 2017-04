“Premier Michel had veel eerder moeten ingrijpen”

Zuhal Demir zal nog even moeten wachten op de goedkeuring van haar geloofsbrieven als staatssecretaris. Op vraag van premier Charles Michel is de stemming uitgesteld. Het ziet ernaar uit dat de premier eerst wil proberen om de verstandhouding tussen twee van zijn Vlaamse regeringspartners te verbeteren. Hij heeft eindelijk begrepen dat de ruzie tussen CD&V en N-VA niet zal koelen zonder blazen.

Het is intussen tien dagen geleden dat op een zonnige zondag het interview met de kersverse staatssecretaris in De Zondag verscheen. Wouter Beke eiste meteen excuses. Dat klonk stoer, maar het bracht zijn partij ook al gauw in moeilijkheden. Als je verontschuldigingen eist, loop je het risico dat je ze niet krijgt. En daar sta je dan.

Beke staat er al een hele week. Weliswaar kreeg hij dezelfde dag nog steun van de premier, die naar Demir belde om te zeggen dat haar woorden “deloyaal en onaanvaardbaar binnen de coalitie” waren. Schoorvoetend gaf Zuhal Demir zondagavond toe dat ze de kritiek van de premier aanvaardde. Van excuses was geen sprake. En voor Michel was het goed zo. Hij kon zich blijkbaar niet voorstellen dat dit incident lang zou blijven duren.

Dat deed het wel. Verschillende vooraanstaande CD&V’ers bleven excuses eisen. Maar kregen ze niet, noch van Demir, noch van haar voorzitter. Op zaterdag (zes dagen na de feiten) kwam er dan toch een lange, verklarende Facebook-post van Demir, maar nog altijd geen excuses. Wel vroegen andere politici, zoals Gwendolyn Rutten en Geert Bourgeois, aan de ruziemakers om zich een beetje beschaafd te gedragen. Het mocht niet baten. Een week na het beruchte interview zat de zaak nog altijd even vast en was de premier nog steeds in geen velden of wegen te bekennen. Bart De Wever liet eindelijk wel van zich horen: een staatssecretaris kan de coalitiepartners misschien beter een beetje ontzien, maar voor de rest was er niets aan de hand. Geen excuses dus, maar olie op het vuur. Voor CD&V zat er niets anders op dan moeilijk te doen over de geloofsbrieven van de nieuwe staatssecretaris. Demir werd gisteren in de commissies keihard aangepakt door de CD&V-leden.

En dan eindelijk, éíndelijk vindt Michel het tijd om in te grijpen. Dat had hij véél eerder moeten doen. Dit dispuut had de dag na het interview afgelopen moet zijn. Hoe hij er nu nog uitgeraakt, weet niemand. En eerlijk gezegd, interesseert het u nog? Is dit gekibbel eigenlijk interessant in het licht van de problemen met Turkije, de oorlog in Syrië, de Brexit, de toenemende polarisatie tussen moslims en niet-moslims, de toenemende armoede, de terreurdreiging en het tekort in de begroting? Wordt u er ook niet een beetje triest van dat de premier van dit land zich daarmee niet kan bezighouden, maar moet bemiddelen in een ruzie tussen twee partijen die elkaar proberen kiezers af te snoepen?