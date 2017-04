Vrouw naar cel omdat ex kinderen niet mag zien

Merksplas - Een vrouw uit Merksplas moet naar de gevangenis omdat ze al jaren weigert haar twee kinderen om de veertien dagen naar hun vader te laten gaan, in het kader van het bezoekrecht na een echtscheiding. De rechtbanken treden steeds vaker streng op tegen zogenaamde ouderverstoting, maar dit vonnis kent geen voorgaande.

De strijd om de kinderen is al bezig sinds 2012. Eerder werd Nancy C. al eens tot twaalf maanden voorwaardelijke celstraf veroordeeld, maar dat maakte geen enkele indruk op haar. Ze bleef het door de rechtbank opgelegde bezoekrecht van de vader aan de kinderen weigeren.

Ook een veroordeling tot een dwangsom van 1.000 euro voor elke keer dat de kinderen niet zoals afgesproken bij de vader waren, werd achteloos in de wind geslagen. Voor de strafrechter in Turnhout argumenteerde de vrouw dat ze haar kinderen niet tot bij haar ex kon sturen “omdat die hen psychologisch kapotmaakt”. De vrouw vroeg de vrijspraak, of – ondergeschikt – een werkstraf.

Rechter François Caers had zijn buik vol van de obstructie van de vrouw, die door gerechtspsychologen als manipulatief wordt neergezet. In zijn motivatie van het vonnis schrijft de rechter: “De beklaagde roept ten onrechte de noodtoestand in ter beveiliging van de kinderen, maar ze heeft bewust een ernstig loyaliteitsconflict gecreëerd tussen de kinderen en hun vader. Dat is onaanvaardbaar.”

De vrouw kreeg twaalf maanden celstraf, waarvan zes effectief. Het gebeurt de laatste tijd wel vaker dat rechters strenge straffen uitspreken om het fenomeen van ouderverstoting tegen te gaan.