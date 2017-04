Dit Antwerps platform hielp al 10.000 mensen aan een baan

Studenten en bijverdieners raken steeds vaker in één of enkele dagen tijd aan een job. Dat komt door het platform Forganiser, dat in twee jaar tijd al 10.000 mensen aan een baan hielp.

Forganiser werd zo’n twee jaar geleden opgericht door ­Sebastian Rummens (33) uit Borgerhout. “Mijn platform, dat zowel op een laptop als op een smartphone werkt, werd in het begin vooral gebruikt door horecazaken die snel bijverdieners wilden vinden”, zegt Sebastian Rummens. “Een horecazaak kan via ons platform bijvoorbeeld laten weten dat ze voor vrijdagavond nog twee extra bijverdieners nodig heeft. De gebruikers kunnen kiezen uit de digitale sollicitatiebrieven die op ons platform verschijnen. Maar sinds kort wordt ons platform ook door ondernemers uit andere sectoren gebruikt, bijvoorbeeld door organisatoren van evenementen of koerierbedrijven. Er zijn nu veertig werkgevers die ons platform gebruiken om flexibele werkkrachten te vinden en om hun werkregeling op te maken. In totaal hebben die veertig bedrijven 10.000 mensen minstens één dag tewerkgesteld.”

Arbeidscontract opstellen

Forganiser breidt de mogelijkheden van het platform deze week flink uit. “Een sollicitant die bij ons een profiel heeft aangemaakt, zal voortaan alle beschikbare jobs via Forganiser kunnen zien, als de werkgever ermee instemt”, zegt Sebastian Rummens. “En bedrijven kunnen vanaf dit voorjaar hun arbeidscontracten volledig via Forganiser maken. Alle gegevens zullen via ons platform kunnen worden ingevuld, en de ­Dimona-aangifte voor de sociale zekerheid zal met één druk op de knop kunnen gebeuren.”