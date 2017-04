Rosa (81) durft haar tuin niet meer in door rattenplaag: “Ze kweken als konijnen”

Zandhoven - Rosa Henderickx (81) woont in de Rector De Ramstraat in Zandhoven. Ze durft amper haar tuin nog in, omdat het er krioelt van de ratten. De omgeving vraagt actie van de gemeente.

Paaseieren rapen in de tuin van moemoe was er afgelopen weekend niet bij voor de kleinzoon van Rosa. De bejaarde vrouw durfde geen eieren te verstoppen, omdat ze vies is van de urine en uitwerpselen van de ratten in haar tuin. Bij haar zoon Jan, die naast haar woont, zitten de ratten in de spouwmuur van de woning. Ook bij de achterliggende fitnesszaak kunnen de sporters de ratten zien rennen in een aangrenzend stukje tuin en bij supermarkt Carrefour lag er onlangs een platte rat op de parking.

“Het loopt uit de hand”, zegt Rosa’s zoon Jan. “Vorig jaar in de zomer zijn de problemen begonnen. Ik heb het gemeld bij de gemeente. We mochten een pakje vergif komen halen, maar dat is niet straf genoeg. De ratten kweken als konijnen. Ik heb schrik dat ze ziektes gaan verspreiden.”

Zwaar gif

Rosa ging nu het zwaarste gif halen dat ze bij Aveve kon kopen. “De volwassen dieren zijn dood, maar het loopt hier weeral vol jonge ratten. Ze eten uit dat bakje gif en lachen mij precies gewoon uit in mijn gezicht. Ze zijn zo tam dat ze op mijn terras paraderen.”

De milieudienst is niet op de hoogte van het probleem, maar krijgt wel klachten vanop de Oudebaan, in de buurt van de Wereld Villa aan de overzijde van de Langestraat. “Wij hebben een contract met Rentokil om elke twee weken ongediertebestrijding te doen”, vertelt de uitbater. “Aan ons kan het niet liggen, maar ik heb vernomen dat er aan de andere zijde van de Langestraat een plaag is. Ik heb de ratten daar zelf al gezien.”